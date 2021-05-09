В Крыму оценили требование США отдать полуостров Украине

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов назвал оскорбительным призыв США вернуть полуостров Украине. Таким образом он прокомментировал «РИА Новости» в субботу, 8 мая, соответствующую публикацию американского посольства в Facebook.

«Своим требованием вернуть территорию Крыма Украине, Госдеп США нанес оскорбление не только хозяевам древней земли Тавриды, самостоятельно принявшим решение, где им жить и кем им быть, но и всем народам мира, боровшимся за свой суверенитет и самоопределение», — сказал он.

Мурадов отметил, что Крым — это прежде всего народ, а не территория, который имеет 2500-летний опыт государственности в отличие от «молодых американских ковбоев». Он подчеркнул, что Крым — это «корень, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир — стержень восточнохристианской цивилизации».

«И как бы госдеповским неучам ни хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства», — объяснил Мурадов.

По его словам, желание властей США отобрать у жителей Крыма их родину — это «бредовая идея».

«Всё это лишь вызывает у нас желание дать совет тем, кому в голову приходят такие бредовые идеи: верните захваченные мексиканские территории Мексике, Русскую Америку — России, а восставшие когда-то против Британии западные американские штаты — английской короне. Тогда можно будет давать советы другим народам», — отметил он.

Мурадов также призвал дипломатов США посетить Крым и поучить историю полуострова.

В середине марта российский посол в ФРГ Сергей Нечаев ответил на призывы своего украинского коллеги Андрея Мельника о том, что ФРГ должна помочь Киеву «освободить полуостров».

Как отметил дипломат, возвращение Крыма в состав России стало закономерным и логичным исходом тех событий, что происходили на Украине. Он напомнил, что на данный момент Крым является одним из самых быстроразвивающихся регионов России, тогда как раньше, до 2014 года, полуостров не получал финансовой поддержки от властей Украины.

Ранее 17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в «возвращении» Крыма. Он отметил, что на ФРГ лежит моральный долг прекратить тиранию, так как Германия дважды оккупировала Крым, где проводила беспощадную кампанию истребления населения.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.