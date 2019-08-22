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В Крыму оценили слова Зеленского о возможности возвращения России в G8
22 августа 2019, 10:09 • 130 • Украина
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения России в G8.
РИА Новости
«Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, хочется отметить, что Россия и не выпадала из «формата высокой дипломатии». И с момента воссоединения Крыма с Россией наша страна стала играть только более заметную роль в международных делах. С другой стороны, не Владимиру Зеленскому и не Украине, безусловно, решать вопрос о возвращении России в любого рода международные структуры. Спрашивать Украину в этих международных структурах тоже никто не будет», — сказал Ганжара.
Депутат также отметил, что сегодня «многие международные структуры, многие страны ищут всё новые и новые «окна возможностей» для налаживания отношений с Россией».
Ранее Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в формат G8.
По его словам, «возвращение» Крыма и урегулирование конфликта в Донбассе будут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
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