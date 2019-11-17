В Крыму оценили слова Помпео о разнице в признании полуострова и Голан

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о разнице в ситуации с признанием Голанских высот израильской территорией и непризнанием Крыма российским свидетельствует о двойных стандартах американской политики, заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

По его словам, Вашингтон признает то, что ему выгодно, и принимает несоответствующие действительности резолюции.

«Они постоянно что-то говорят: тот же Помпео сейчас подтверждает, что у них Крым в международной повестке — это попытка давления на Россию», — цитирует Зырянова РБК.

В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди указала, что разница в ситуации с Голанами и Крымом всё же есть. Сенатор напомнила, что полуостров вошел в состав России путем волеизъявления народа на референдуме, реализовав тем самым свое право на самоопределение, не нарушая устава ООН и международных норм.

«Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля достаточно сомнительно <…> Относительно Голанских высот против перехода к другому государству принималось решение Совбеза ООН», — отметила Ковитиди.

15 ноября Помпео заявил, что США признают Голанские высоты израильской территорией, но не признают Крым российским по разным «фактическим обстоятельствам».

В Госдуме в ответ указали, что подход Вашингтона говорит о его пренебрежении международным правом.

Часть Голанских высот, принадлежащих Сирии, была оккупирована Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Затем Израиль законодательно установил над ними свой суверенитет.

Совбез ООН и большинство стран мира считают Голаны аннексированными. В апреле этого года президент США Дональд Трамп признал над ними израильский суверенитет.