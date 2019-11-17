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В Крыму оценили слова Помпео о разнице в признании полуострова и Голан
17 ноября 2019, 08:24 • 75 • Политика
Заявление госсекретаря США Майка Помпео о разнице в ситуации с признанием Голанских высот израильской территорией и непризнанием Крыма российским свидетельствует о двойных стандартах американской политики, заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
По его словам, Вашингтон признает то, что ему выгодно, и принимает несоответствующие действительности резолюции.
«Они постоянно что-то говорят: тот же Помпео сейчас подтверждает, что у них Крым в международной повестке — это попытка давления на Россию», — цитирует Зырянова РБК.
В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди указала, что разница в ситуации с Голанами и Крымом всё же есть. Сенатор напомнила, что полуостров вошел в состав России путем волеизъявления народа на референдуме, реализовав тем самым свое право на самоопределение, не нарушая устава ООН и международных норм.
«Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля достаточно сомнительно <…> Относительно Голанских высот против перехода к другому государству принималось решение Совбеза ООН», — отметила Ковитиди.
15 ноября Помпео заявил, что США признают Голанские высоты израильской территорией, но не признают Крым российским по разным «фактическим обстоятельствам».
В Госдуме в ответ указали, что подход Вашингтона говорит о его пренебрежении международным правом.
Часть Голанских высот, принадлежащих Сирии, была оккупирована Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Затем Израиль законодательно установил над ними свой суверенитет.
Совбез ООН и большинство стран мира считают Голаны аннексированными. В апреле этого года президент США Дональд Трамп признал над ними израильский суверенитет.
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