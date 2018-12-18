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В Крыму оценили принятие ГА ООН резолюции по «милитаризации» полуострова

18 декабря 2018, 11:24  •  115 • Украина
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма, а также части Азовского и Чёрного морей.
 
© РИА Новости
 

«Запад, естественно, поддерживает киевский режим, сегодня идёт борьба не просто за идеологию, а за ресурсы. Это прогнозируемо и было ожидаемо. Но последние интервью, которые я смотрел, которые дают немецкие политики, в том числе последнее интервью Вальдемара Гердта (член партии «Альтернатива для Германии». — RT), говорят о том, что в Германии здраво оценивают ситуацию, дают негативную оценку подобным решениям. Это в некоторой степени радует, в Европе появляется всё больше здравых политиков, в частности в Германии — ведущей стране ЕС. А как нам, россиянам, распоряжаться своей территорией, мы сами решим без соседней Украины и без резолюции, которая с её подачи вносится в европейские организации»,— отметил Гемпель.

Ранее ГА ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма.


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