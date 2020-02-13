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В Крыму оценили позицию Киева по поставкам воды на полуостров
13 февраля 2020, 15:24 • 54 • Украина
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал отказ Киева возобновить подачу днепровской воды на полуостров.
РИА Новости
«Позиция Киева по поставкам воды в Крым алогична и противоречит здравому смыслу», — цитирует РИА Новости Гемпеля.
Он отметил, что при подобном подходе к вопросам внешней политики «нынешние украинские власти приведут свою страну к краху».
Гемпель добавил, что Украина вместо налаживания торгово-экономических отношений с Россией продолжает «варварскую политику» попрания прав крымчан и политику изоляции полуострова».
Ранее депутат парламента от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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