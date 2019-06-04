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В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова

04 июня 2019, 11:24  •  275 • Украина
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.
 
РИА Новости
 

«Все эти обсуждения — это... пустые слова, которые, кроме декларативных заявлений, ничего за собой не понесут... Не вернётся Крым в состав украинского государства, какую бы позицию европейские чиновники ни занимали... Нет никакой альтернативы тому, что Крым — часть Российской Федерации. Никогда этот вопрос с нашей стороны обсуждаться не будет», — заявил депутат.

Он отметил, что самих украинцев больше волнуют вопросы внутренней политики. 

«Если он (Зеленский. — RT) будет пытаться спекулировать крымским вопросом, как это делал Порошенко, то, безусловно, Зеленский зайдёт не только в политической тупик собственной карьеры, но и будет продолжать вести в тупик и в пропасть собственное государство», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями ЕС и НАТО в ходе официального визита в Брюссель.

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