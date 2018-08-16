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В Крыму оценили планы Украины ограничить транспортное сообщение с Россией
16 августа 2018, 19:54 • 103 • Украина
Анонсированные Киевом ограничения в транспортном сообщении Украины и России бьют по собственным гражданам. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
РИА Новости
«Надо просто разобраться, чтобы понять, кому хуже сделает этот господин. Основной транспортный поток ведь идёт из Украины в Россию, касается прежде всего трудовых мигрантов и тех же отдыхающих, которые приезжают на отдых в Крым», — цитирует РИА Новости Полонского.
По его словам, речь идёт о репрессивных мерах «в отношении граждан своего же государства».
При этом он подчеркнул, что решение украинской стороны никак не скажется на Крыме.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.
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