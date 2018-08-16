Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На особом счету: почему Google ужесточил требования к политической рекламе
Да запретите вы покупку угля из PФ, хватит!
«Я писатель для украинских маргиналов»: Прилепин о включении себя в черный списо...
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
Главная / Украина

В Крыму оценили планы Украины ограничить транспортное сообщение с Россией

16 августа 2018, 19:54  •  103 • Украина
Анонсированные Киевом ограничения в транспортном сообщении Украины и России бьют по собственным гражданам. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
 
РИА Новости
 

«Надо просто разобраться, чтобы понять, кому хуже сделает этот господин. Основной транспортный поток ведь идёт из Украины в Россию, касается прежде всего трудовых мигрантов и тех же отдыхающих, которые приезжают на отдых в Крым», — цитирует РИА Новости Полонского.

По его словам, речь идёт о репрессивных мерах «в отношении граждан своего же государства».

При этом он подчеркнул, что решение украинской стороны никак не скажется на Крыме.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

103
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 16:39
Военный эксперт объяснил заявление Киева о захвате новых территорий в Донбассе
16 августа 2018, 10:09
Хакеры сообщили о намерениях Киева отравить Донбасс радиоактивными материалами
16 августа 2018, 13:39
Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведёт к унире

16 августа 2018, 16:39
Порошенко и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым
16 августа 2018, 19:54
Жданов назвал патриотичными действия игрока ПАОК, показавшего щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком»
16 августа 2018, 13:24
Эксперт связал с выборами заявление украинского генерала о разрыве отношений с Россией
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
16 августа 2018, 00:39
США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяс...
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
15 августа 2018, 11:09
Ротшильд объявил конец глобальной модели мира
09 августа 2018, 21:08
Валерий Пякин. Расклад сил в российской верхушке: что нас ждёт
13 августа 2018, 23:54
США выставили России ультиматум из-за Договора по открытому небу
11 августа 2018, 21:24
Петросян шутит смешнее Порошенко: Поклонская о заявлении президента незалежной о Ялте
13 августа 2018, 02:56
С политзаключенными - беда...
15 августа 2018, 05:09
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.