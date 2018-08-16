В Крыму оценили планы Украины ограничить транспортное сообщение с Россией

Анонсированные Киевом ограничения в транспортном сообщении Украины и России бьют по собственным гражданам. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

«Надо просто разобраться, чтобы понять, кому хуже сделает этот господин. Основной транспортный поток ведь идёт из Украины в Россию, касается прежде всего трудовых мигрантов и тех же отдыхающих, которые приезжают на отдых в Крым», — цитирует РИА Новости Полонского.

По его словам, речь идёт о репрессивных мерах «в отношении граждан своего же государства».

При этом он подчеркнул, что решение украинской стороны никак не скажется на Крыме.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.