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В Крыму оценили планы НАТО провести учения в Чёрном море
21 февраля 2019, 09:09 • 227 • Украина
Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерения НАТО провести учения в Чёрном море.
Reuters
«Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может», — заявил РИА Новости Гемпель, подчеркнув, что «провокаций в отношении российского региона никто не допустит».
По его словам, у США репутация страны, которая создаёт вооружённые конфликты в разных точках земного шара, и учения у российских границ являются ещё одной провокацией.
Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.
В пресс-службе подчеркнули «масштабность и уникальный формат» мероприятия, проводимого по стандартам НАТО.
11 февраля Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных учений в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
МИД России назвал опасной идею учений США и Украины в Чёрном море.
По словам председателя комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова, идея учений США и Украины является авантюрой с непредсказуемыми последствиями. Об этом он заявил в разговоре с ФАН.
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