В Крыму оценили планы НАТО провести учения в Чёрном море

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерения НАТО провести учения в Чёрном море.

«Эти учения пройдут под пристальным вниманием России. Другого варианта просто быть не может», — заявил РИА Новости Гемпель, подчеркнув, что «провокаций в отношении российского региона никто не допустит».

По его словам, у США репутация страны, которая создаёт вооружённые конфликты в разных точках земного шара, и учения у российских границ являются ещё одной провокацией.

Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В пресс-службе подчеркнули «масштабность и уникальный формат» мероприятия, проводимого по стандартам НАТО.

11 февраля Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных учений в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

МИД России назвал опасной идею учений США и Украины в Чёрном море.

По словам председателя комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова, идея учений США и Украины является авантюрой с непредсказуемыми последствиями. Об этом он заявил в разговоре с ФАН.