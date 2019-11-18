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В Крыму оценили планируемую передачу украинских кораблей Киеву
18 ноября 2019, 10:09 • 111 • Украина
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал планируемую передачу задержанных год назад за нарушение российской границы украинских кораблей Киеву.
Reuters © Alla Dmitrieva
«Это логически правильное решение и серьёзный знак украинской власти во главе с президентом. Такой жест должны понять политики Украины. Это серьёзный шаг Российской Федерации в сторону примирения и налаживания добрососедских партнёрских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Гемпель выразил надежду на то, что и Украина со своей стороны сделает шаги «навстречу таким полезным и правильным инициативам». По его словам, в частности, украинская сторона могла бы рассмотреть вопрос о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.
Подробнее по теме — в материале RT.
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