Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зачем Россия ввела войска в Сирию? Американский ответ
Учат детей русофобии за госсчет? Блогер не сдержался в ответ на дискриминацию в ...
"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о со...
"Ключи у нас, завтра можете не приходить!": Грузинские оппозиционеры с...
Главная / Украина

В Крыму оценили планируемую передачу украинских кораблей Киеву

18 ноября 2019, 10:09  •  111 • Украина
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал планируемую передачу задержанных год назад за нарушение российской границы украинских кораблей Киеву.
 
Reuters © Alla Dmitrieva
 

«Это логически правильное решение и серьёзный знак украинской власти во главе с президентом. Такой жест должны понять политики Украины. Это серьёзный шаг Российской Федерации в сторону примирения и налаживания добрососедских партнёрских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Гемпель выразил надежду на то, что и Украина со своей стороны сделает шаги «навстречу таким полезным и правильным инициативам». По его словам, в частности, украинская сторона могла бы рассмотреть вопрос о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.  

Подробнее по теме — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
17 ноября 2019, 17:54
Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх
18 ноября 2019, 10:09
Первое место Франции, квалификация Португалии и 37 голов Англии в 8 играх: итоги матчей отбора Евро-2020
17 ноября 2019, 21:09
В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
17 ноября 2019, 11:24
«Поле для выяснения отношений»: для чего США могли устроить «аудит» оборонной промышленности Украины
17 ноября 2019, 01:39
В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда
17 ноября 2019, 01:54
В Молдове обсуждают, куда совершит свой первый визит новый премьер
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финляндией
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
14 ноября 2019, 02:24
"Уже не соскочим": На Украине ждут иностранного вторжения после решения рады
15 ноября 2019, 17:24
ДнепроГЭС, или Чем реально угрожает Украина России
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
11 ноября 2019, 12:24
Тревожный звонок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.