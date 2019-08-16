В Крыму оценили отказ Украины снять водную блокаду с полуострова

Отказ властей Украины снять водную блокаду Крыма и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу вполне ожидаем, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в пятницу, 16 августа.

«Мы привыкли к тому, что киевские власти не готовы воспринимать действительность и живут в параллельной реальности. Эти заявления ожидаемы», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул депутат, крымчане не будут вести переговоров с теми, кто не уважает и не готов принять их исторический выбор, сделанный еще пять лет назад — жить в составе России.

«Тогда крымчане сказали, что если цена нашего выбора — это отсутствие днепровской воды, значит, мы готовы ее заплатить», — сказал Бобков.

Он заверил, что за последние годы ситуация с водообеспечением Крыма кардинально улучшилась.

Ранее в августе представитель украинского президента Антон Кориневич заявил, что все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Он подчеркнул, что Северо-Крымский канал находится на территории Украины, и поэтому Киев имел полное право его перекрыть.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.