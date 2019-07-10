В Крыму оценили новые правила Украины для участия в Детском Евровидении

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.

Об этом сообщает Nation News.

«Подобные действия украинских властей можно рассматривать как полное нарушение прав человека. И мы сейчас говорим о несовершеннолетних. Такое отношение к детям говорит о том, что на Украине не осталось здравого смысла», — сказал Ганжара.

Он отметил, что эти шаги не несут никакого урона России, от этого страдают только одарённые и талантливые дети.

По словам депутата, на Украине совершенно нет понимания культуры — всё перечёркивает антироссийский настрой.

Гаранжа выразил надежду, что украинцы после таких шагов смогут увидеть «истинное лицо украинских властей».

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в Детском Евровидении юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.