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В Крыму оценили новые правила Украины для участия в Детском Евровидении
10 июля 2019, 15:09 • 49 • Украина
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в Евровидении.
РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
«Подобные действия украинских властей можно рассматривать как полное нарушение прав человека. И мы сейчас говорим о несовершеннолетних. Такое отношение к детям говорит о том, что на Украине не осталось здравого смысла», — сказал Ганжара.
Он отметил, что эти шаги не несут никакого урона России, от этого страдают только одарённые и талантливые дети.
По словам депутата, на Украине совершенно нет понимания культуры — всё перечёркивает антироссийский настрой.
Гаранжа выразил надежду, что украинцы после таких шагов смогут увидеть «истинное лицо украинских властей».
Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в Детском Евровидении юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
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