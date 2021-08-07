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В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе

07 августа 2021, 04:15  •  154 • Политика
Появление в Симферополе надписей в поддержку созываемого киевскими властями международного саммита «Крымская платформа» не более чем «тихий писк» украинских политиков. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Таким образом он прокомментировал появление на въезде в город надписей в поддержку «Крымской платформы». Неизвестные написали на бетонной стене: «Мы за крымскую платформу», а также нанесли изображения, напоминающие государственную символику Украины и крымско-татарскую тамгу.
«За подобным тихим писком стоят бывшие крымские политики, сбежавшие на Украину в 2014 году, и горстка их последователей. Ведь не зря в числе первых о появившихся надписях сообщил именно глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров», — цитирует Умерова «РИА Новости».
Он также осудил попытку Киева впутать в свои политические игры крымских татар и «разыграть межнациональную карту».
«Эти горе-политики и авантюристы не имеют никакого отношения к крымским татарам, а их мелкие пакости останутся лишь хулиганской выходкой. А хулиганы, как известно, рано или поздно ответят за свои действия в российском правовом поле», — добавил глава национально-культурной автономии.
«Крымская платформа» — инициированная Киевом переговорная площадка, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины. Саммит украинские власти рассчитывают провести 23 августа в Киеве.
2 июля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «Крымская платформа» является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Он убежден, что данный проект не соответствует принципам международного гуманитарного права.
Ранее, 21 мая, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме, отметил, что данное мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».
Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
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