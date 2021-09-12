Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ ...
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиас...
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто да...
Главная / Политика

В Крыму оценили надежды Украины на помощь США в «возращении» полуострова

12 сентября 2021, 15:50  •  117 • Политика
Киевские власти должны запомнить, что Крым является российским навсегда и ни одна страна мира этого не изменит. Об этом заявил в воскресенье, 12 сентября, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов.
Так он прокомментировал слова вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который накануне заявил, что визит президента страны Владимира Зеленского в США дает Киеву уверенность в том, что Вашингтон «начнет играть важную роль» в помощи в вопросах Крыма и Донбасса.
«Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании «Союза меча и орала» о том, что «заграница нам поможет». <…> Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев», — сказал Молохов в беседе с «РИА Новости».
При этом 10 сентября замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности Штатов в любой форме присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе.
Кроме того, в тот же день начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что у России якобы есть план по присоединению территорий Украины.
Ранее, 6 сентября, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что Украина потеряла Крым в 2014 году, так как военные бездействовали.
Арестович считает, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить возвращения полуострова в состав России, однако среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», что не позволило этого сделать. Советник главы офиса Зеленского добавил, что Россия ушла бы с территории полуострова, если бы началась стрельба и потери среди российских военных.
Сам же Зеленский 3 августа заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он сказал, что украинцы якобы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





117
Источник
Похожие новости
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
12 сентября 2021, 00:15
Три препятствия на пути "Северного потока - 2": В Германии назвали, что мешает проекту
12 сентября 2021, 05:45
"Необходимо давать России отпор": Вице-премьер Украины заявила о третьей мировой войне
12 сентября 2021, 09:25
Франция с её "Рафалями" пожалеет о войне с Россией - RAND
12 сентября 2021, 13:05
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
09 сентября 2021, 22:45
Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание
08 сентября 2021, 01:50
Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
06 сентября 2021, 20:30
Причину всплеска COVID в вакцинированном Израиле оценил Пронько: "Никогда не поверю"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.