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В Крыму оценили надежды Украины на помощь США в «возращении» полуострова
12 сентября 2021, 15:50 • 117 • Политика
Киевские власти должны запомнить, что Крым является российским навсегда и ни одна страна мира этого не изменит. Об этом заявил в воскресенье, 12 сентября, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов.
Так он прокомментировал слова вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который накануне заявил, что визит президента страны Владимира Зеленского в США дает Киеву уверенность в том, что Вашингтон «начнет играть важную роль» в помощи в вопросах Крыма и Донбасса.
«Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании «Союза меча и орала» о том, что «заграница нам поможет». <…> Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев», — сказал Молохов в беседе с «РИА Новости».
При этом 10 сентября замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности Штатов в любой форме присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе.
Кроме того, в тот же день начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что у России якобы есть план по присоединению территорий Украины.
Ранее, 6 сентября, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что Украина потеряла Крым в 2014 году, так как военные бездействовали.
Арестович считает, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить возвращения полуострова в состав России, однако среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», что не позволило этого сделать. Советник главы офиса Зеленского добавил, что Россия ушла бы с территории полуострова, если бы началась стрельба и потери среди российских военных.
Сам же Зеленский 3 августа заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он сказал, что украинцы якобы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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