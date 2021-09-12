В Крыму оценили надежды Украины на помощь США в «возращении» полуострова

Киевские власти должны запомнить, что Крым является российским навсегда и ни одна страна мира этого не изменит. Об этом заявил в воскресенье, 12 сентября, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов.

Так он прокомментировал слова вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который накануне заявил, что визит президента страны Владимира Зеленского в США дает Киеву уверенность в том, что Вашингтон «начнет играть важную роль» в помощи в вопросах Крыма и Донбасса.

«Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесенные им на известном собрании «Союза меча и орала» о том, что «заграница нам поможет». <…> Так что пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев», — сказал Молохов в беседе с «РИА Новости».

При этом 10 сентября замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности Штатов в любой форме присоединиться к переговорам по урегулированию в Донбассе.

Кроме того, в тот же день начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что у России якобы есть план по присоединению территорий Украины.

Ранее, 6 сентября, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что Украина потеряла Крым в 2014 году, так как военные бездействовали.

Арестович считает, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить возвращения полуострова в состав России, однако среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», что не позволило этого сделать. Советник главы офиса Зеленского добавил, что Россия ушла бы с территории полуострова, если бы началась стрельба и потери среди российских военных.

Сам же Зеленский 3 августа заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он сказал, что украинцы якобы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.