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В Крыму оценили мечты Порошенко по возвращению полуострова

13 ноября 2019, 14:54  •  11 • В России

Самое невыполнимое обещание, которое было дано во времена президентства Петра Порошенко на Украине - это возвращение Крыма под контроль Киева. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владислав Ганжара.

Ранее экс-президент Украины Порошенко побывал на премьере фильма режиссера Наримана Алиева «Домой». После просмотра он сказал, что полуостров якобы обязательно вернется и точно будет украинским.

- Порошенко на протяжении пяти лет делал подобные заявления и даже говорил, что во время его президентства над Крымом поднимется украинский флаг. Конечно же, все эти вещи дальше, чем за фантазии Порошенко не выходили и не выйдут. И обещание «вернуть» полуостров - самое невыполнимое из всех, - отмечает политолог.

По мнению Ганжары, за пять лет Порошенко построил фактически «черную дыру» из украинской социально-экономической сферы.

В последний месяц крымская тема достаточно часто поднимается среди украинской элиты. Ранее народный депутат Украины, лидера фракции «Голос» Сергей Рахманин не исключил силового варианта возвращения полуострова под контроль Киева. Тем не менее, нардеп сказал, что это невозможно на данный момент.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук отметил, что силовой вариант решения крымского вопроса невозможен.

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