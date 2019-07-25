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В Крыму оценили идею Киева о «национальной автономии» на полуострове
25 июля 2019, 12:39 • 92 • Украина
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление советника украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что в Конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
РИА Новости
«На самом деле данное заявление говорит о том, что курс Петра Порошенко, который был начат пять лет назад в отношении Крыма, при президенте Зеленском продолжится и будет приобретать новые формы спекулятивных заявлений, которые, возможно, будут пытаться превратить в какие-то внутренние украинские проекты. Безусловно, данная инициатива, даже если и будет воплощена в жизнь хоть в украинской Конституции, хоть в каком-то другом нормативно-правовом акте Украины, она останется лишь на бумаге», — пояснил Ганжара.
Ранее советник Зеленского заявил, что в Конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
Он также рассказал, как в начале XIX века Украина сотрудничала с Крымским ханством.
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