В Крыму оценили идею Киева о «блокаде» полуострова

Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил идею Киева о «блокаде» полуострова.

По словам Черняка, никто не слушает Киев — ни иностранцы, ни сами украинцы.

Как считает депутат, чем больше Украина говорит плохого о Крыме, тем больше положительного внимания привлекает к полуострову.

«Вместо того чтобы думать о своём народе, они хотят собрать какие-то дивиденды для себя за счёт Крыма. А сделать они ничего не могут», — добавил он.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне.