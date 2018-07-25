Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Косачев: появление новых военных систем у границ РФ повлечет ответную реакцию
Килинкаров: Референдум по Украине - идея с двойным дном. Воскресный вечер с Влад...
Поклонская объяснила свое «низкое место» в рейтинге полезности депутатов
Саммит БРИКС в Йоханнесбурге
Главная / Украина

В Крыму оценили идею Киева о «блокаде» полуострова

25 июля 2018, 21:24  •  150 • Украина
Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил идею Киева о «блокаде» полуострова.
 
РИА Новости
 

По словам Черняка, никто не слушает Киев — ни иностранцы, ни сами украинцы.

Как считает депутат, чем больше Украина говорит плохого о Крыме, тем больше положительного внимания привлекает к полуострову.

«Вместо того чтобы думать о своём народе, они хотят собрать какие-то дивиденды для себя за счёт Крыма. А сделать они ничего не могут», — добавил он.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

150
Источник
Похожие новости
25 июля 2018, 22:54
СМИ: вандалы осквернили храм УПЦ Московского патриархата в Одессе
25 июля 2018, 14:54
СМИ: В Киеве водитель на Hummer насмерть сбил девочку из России
25 июля 2018, 18:09
Патриарх Кирилл: празднование 1030-летия Крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине

25 июля 2018, 18:09
Эксперт рассказал, почему Украину не принимают в НАТО
25 июля 2018, 16:24
Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске
25 июля 2018, 11:24
Украинскую проводницу снимут с рейсов из-за русского языка
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 июля 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 22.07.18
20 июля 2018, 16:24
"И не верьте тому, что Крым - пустой": Украинский турист рассказал, как отдыхал на полуострове и почему на границе очереди
21 июля 2018, 21:56
Пример Шеремета как демонстрация силы
25 июля 2018, 08:39
В предвкушении осеннего каннибализма
24 июля 2018, 22:54
«Бил по террористам»: зачем Израиль сбил сирийский самолет
21 июля 2018, 07:09
Митинг в умирающем городе пенсионеров
19 июля 2018, 09:09
Афганистан ждет от России извинений
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.