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В Крыму оценили идею Киева о «блокаде» полуострова
25 июля 2018, 21:24 • 150 • Украина
Депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил идею Киева о «блокаде» полуострова.
РИА Новости
По словам Черняка, никто не слушает Киев — ни иностранцы, ни сами украинцы.
Как считает депутат, чем больше Украина говорит плохого о Крыме, тем больше положительного внимания привлекает к полуострову.
«Вместо того чтобы думать о своём народе, они хотят собрать какие-то дивиденды для себя за счёт Крыма. А сделать они ничего не могут», — добавил он.
Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне.
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