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В Крыму оценили фантазии Киева на тему новых названий городов

09 июня 2020, 16:00  •  51 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
На Украине не жалеют времени на разработку реформ на полуострове
Украина может как угодно перекраивать собственную административную карту, но включать в этот проект Крым бессмысленно. Так считает руководитель госкомитета республики по межнациональным отношениям Альберт Кангиев.
Украинские власти запланировали административно-территориальную реформу Незалежной. По их мнению, сейчас деление на районы непропорционально проживающим там людям, поэтому решено "укрупняться". Многие украинцы восприняли планы правительства с негодованием, пишет "Страна". Но оказалось, что одной Украиной Киев не ограничился. Он решил перекроить и Крым, а заодно и переименовать некоторые города на полуострове.
Так, на украинском портале "Децентрализация" Красноперекопск назван "Яны Капу", Красногвардейское – "Курман". Севастополь лишен статуса "города-героя", а Алушта и Судак вообще перестали считаться городами.
"Все это очередная абсолютная бессмыслица. Даже не знаю, как могла в голове украинских чиновников возникнуть подобная фантазия. Киевским властям пора прекратить распоряжаться территорией, которая больше никогда не будет им принадлежать", – прокомментировал Кангиев инициативу украинского руководства, передает РИА "Новости".
Ранее стало известно, что киевские власти приготовили для Крыма "переходное правосудие". При этом некоторые экспеыов допускают, что скорее Украина присоединится к России, чем к Киеву вернется Крым.

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