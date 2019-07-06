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В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ
06 июля 2019, 20:09 • 101 • Украина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT решение комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержать резолюцию, которая содержит призыв к «деоккупации» Крыма.
РИА Новости
«Мы понимаем, что они (подобные резолюции. — RT) ни на что не влияют, кроме того, что продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами... Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», — заявил Ганжара.
Он отметил, что всё больше европейских политиков говорят о Крыме как о российской территории.
«Огромное количество и политиков, и общественных деятелей сегодня открыто говорят о том, что нужно признавать, что Крым — это Россия, но при этом различные официальные институты продолжают стоять на своём, отрицая факт принадлежности полуострова к России», — добавил депутат.
Ранее комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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