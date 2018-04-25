В Крыму отреагировали на заявление Украины о начале набора патрульных для полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал заявление национальной полиции Украины о начале набора патрульных в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе.

«Я глубоко убеждён, что это очередная пустая инициатива киевских властей, поскольку патрулировать Республику Крым так называемой полицией Автономной Республики Крым никогда не получится, разве что в больных головах и фантазиях украинских политиков и деятелей. Создание нового органа повлечёт за собой выделение новых бюджетных средств, кадровых составляющих, а правоохранительная система Украины пронизана коррупционными схемами как никогда. Также нужно учитывать ситуацию, которая сложилась в Херсонской области из-за борьбы за влияние, сейчас там очень обострённая ситуация с «Меджлисом»*, царят рейдерские захваты и беспредел. В этом смысле можно оценивать этот шаг как усиление мер безопасности, прикрываясь крымским вопросом»,— отметил Ганжара.

Ранее Национальная полиция Украины заявила о начале набора патрульных в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе. Как сообщили в украинской полиции, до конца года планируется запустить стационарное подразделение.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).