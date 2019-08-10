|
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
10 августа 2019, 02:39 • 101 • Политика
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина высказалась по поводу ситуации с появлением флага Украины над Судаком.
«Члены нашей украинской общины в Судаке никакого флага не поднимали. А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки», — приводит ее слова «РИА Новости» в пятницу, 9 августа.
Гридчина уверяет, что после того, когда туристы проснутся и искупаются в море, над городом будут развеваться флаги России, Украины и Белоруссии «как символы единения наших трех братских народов».
Она также посоветовала советнику главы Херсонской областной государственной администрации Богдану Ковалеву, который и опубликовал фотографии с украинским флагом, искать поводы похвастаться развитием своего региона.
«Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом», — подытожила Гридчина.
Ковалев опубликовал снимки с развевающимся над Судаком украинским флагом в своем Facebook ранее в этот же день. Он утверждает, что символ подняли «местные патриоты Украины» в память о четырех украинских военнослужащих, которые погибли в Донбассе в начале августа.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 августа 2019, 03:54
|
08 августа 2019, 01:54
|
06 августа 2019, 07:24
|
08 августа 2019, 14:54
|
04 августа 2019, 17:54
|
08 августа 2019, 03:24
|
04 августа 2019, 00:24