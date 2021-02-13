В Крыму отреагировали на "непомерные аппетиты" Турции

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com

Анкара продолжает грезить о великом

Турции стоит оставить в стороне свои несбыточные мечты о российском Крыме. Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее в эфире одного из турецких телеканалов была продемонстрирована карта, на которой местные специалисты спрогнозировали возможное влияние турецкой стороны на ряд регионов.

Так, отмечается, что через 30 лет в сферу влияния войдут североафриканские государства, ряд стран ближневосточного региона и часть постсоветского пространства, включая Крым, Северный Кавказ и Ростовскую область.

По словам Гемпеля, продемонстрированный турецкими авторами коллаж весьма нелеп и напоминает в какой-то степени научно-фантастический жанр. По словам парламентария, неудовлетворенной своими имперскими амбициями Турции остается только пожелать не надорваться из-за столь "непомерных аппетитов", передает РИА "Новости".

Гемпель также отметил, что Турция обращала пристальное внимание на Крым до 2014 года, когда развертывала на полуострове пропагандистскую деятельность, привлекая для этого необходимые финансы. Тем не менее, подобная тактика с Россией обречена на провал.

Ранее в турецком МИД заявили об "украинской принадлежности" Крыма.