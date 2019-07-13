В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерение украинского президента Владимира Зеленского проехать на КамАЗе по мосту через Днепр, который планируется открыть 14 сентября.

«Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском КамАЗе, то это тоже вызывает уважение», — сказал Гемпель РИА Новости.

По его словам, Зеленский может в качестве гостя проехаться и по Крымскому мосту.

Ранее Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари, касающееся сдачи в эксплуатацию моста через реку Днепр.

Глава администрации украинского лидера Андрей Богдан при этом добавил, что президент «сам на КамАЗе будет ехать через мост».

15 мая 2018 года Владимир Путин, принимая участие в открытии Крымского моста, за 16 минут преодолел за рулём грузовика 19 км сооружения.