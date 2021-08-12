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В Крыму отказались предоставить Зеленскому политическое убежище

12 августа 2021, 19:00  •  212 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной не поможет даже наличие на полуострове квартиры
В случае побега из страны президент Украины Владимир Зеленский не сможет найти политубежище в Крыму по примеру экс-лидера украинцев Виктора Януковича. Об этом действующего главы Незалежной предупредил руководитель Республики Сергей Аксенов в ходе "прямой линии" с крымчанами.
"У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если с Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений", – обещал глава региона.
По его данным, многие из "товарищей Зеленского" до сих пор владеют различным бизнесом на полуострове, передает агентство "Крыминформ". В этой связи Аксенов предложил национализировать принадлежащие иностранным гражданам недостроенные здания в регионе. А затем республиканские власти выставят их на торги, чтобы полученные средства направить в бюджет Крыма.
Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сейчас находится в Республике и впервые участвует в арт-кластере "Таврида", объяснил, почему западные страны не признают Крым российским. По его мнению, они прекрасно осознают его принадлежность РФ, однако юридически не делают этого в угоду Украине.
"Исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям нынешнего киевского режима", – заявил Лавров.
Кроме того, он прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях признания Минском Крыма российской территорией. Министр указал бацьке на договор от 1999 г. между Минском и Москвой о Союзном государстве.

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