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В Крыму опасаются за психику украинского депутата, предложившего передать Крымский мост Украине

28 апреля 2018, 19:09  •  103 • В России

Адекватность суждений депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова, который предложил передать Крымский мост «незалежной» в качестве контрибуции, вызывают серьезные опасения, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

- У меня вызывают серьезные опасения адекватность господина Чубарова после таких заявлений и состояние его здоровья. Возможно, ему нужно принимать какие-то медицинские препараты, чтобы сознание и восприятие реальности пришло в норму, - посоветовал своему коллеге Ефим Фикс.

В целом же вице-спикер Госсовета считает, что подобные заявления Чубарова – это всего лишь способ напомнить о себе в медиапространстве и выпросить средства «для существования и продолжения своей малополезной деятельности».

Ранее депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предложил сформировать "специальный международный консорциум", которому Россия якобы должна передать Крымский мост в качестве "контрибуции".

Он также предложил публично выражать "как минимум предупреждение в совершении незаконных действий" каждому, кто посещает Крым, так как, по его словам, так поездки являются "незаконными".

Напомним, именно Рефат Чубаров, который является лидером запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма. Также представители организации грозили выселить россиян сполуотсрова и организовать блокаду моста. В Крыму и Москвеназывали эти идеи "болтологией" и "несбыточными мечтами".

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