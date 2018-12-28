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В Крыму объяснили постройку заграждения на границе с Украиной

28 декабря 2018, 12:10  •  146 • Украина
Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал завершение строительства заграждения на границе с Украиной.
 
© Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ
 

«Безусловно, мы понимаем, что сегодня со стороны украинского государства исходит серьёзная угроза в отношении России, в отношении граждан нашей страны. И в первую очередь это на сегодняшний день касается Республики Крым. Мы знаем, сколько угроз звучало со стороны украинских радикалов относительно и организации террористических актов на полуострове, и разрушения объектов инфраструктуры, в частности Крымского моста», — сказал он.

По словам депутата, после инцидента в Керченском проливе стало ясно, что Украина готова идти на откровенные военные провокации, направленные против России.

«И Крым опять-таки здесь занимает центральное место… Поэтому, безусловно, мы понимаем, что наши границы должны быть надёжно защищены... Такого рода заградительные сооружения позволят нашим спецслужбам усилить контроль, чтобы — случайно или сознательно — никто из граждан Украины не смог незаконно пересечь границу России», — заявил он.

Ранее в Крыму возвели заграждение на границе с Украиной.

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