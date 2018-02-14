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В Крыму объяснили, почему Украина продолжает слать к ним шпионов
14 февраля 2018, 14:24 • 341 • Политика
Заместитель главы правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, что Украина продолжает засылать на полуостров шпионов - таких как арестованный недавно ФСБ в Симферополе Давыденко - из-за обиды на его жителей.
В правительстве Республики Крым прокомментировали недавнее задержание украинского шпиона в Симферополе. Позицию властей республики на этот счет озвучил ее вице-премьер Дмитрий Полонский.
Прежде всего он напомнил, что это уже далеко не первая попытка украинской стороны забросить в Крым шпиона. Арест сотрудниками ФСБ Константина Давыденко - лишь последний эпизод в этой истории.
Взятый Киевом агрессивный и провокационный курс на засылку на полуостров своих диверсантов и агентов, впрочем, не трудно объяснить. Он продиктован обидой на крымчан за их выбор присоединиться к России.
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