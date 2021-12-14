В Крыму обвинили Зеленского в подмене понятий после слов о РФ и НАТО

Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подмене понятий. Таким образом Бальбек отреагировал на удивление украинского лидера требованию России гарантий о невступлении Украины в НАТО.

«У нас свежо в памяти, как тогдашний президент [Украины] Виктор Ющенко рвался вступить в НАТО, требовал ухода российского флота из Севастополя, устраивал гонения на русский язык, статус которого должна была защищать украинская конституция. Так что в очередной раз Зеленский демонстрирует нам свою лживую натуру. Видимо, по его понятиям, Россия на всё должна закрывать глаза и угодливо заглядывать в лица украинских президентов с вопросом: «Чего изволите?» Так что президент Украины, как всегда, подменил понятия — нас с собою перепутал», — сказал Бальбек «РИА Новости».

Ранее в этот день Зеленский в интервью выразил удивление в связи с требованием России к НАТО предоставить гарантии дальнейшего нерасширения альянса в восточном направлении. Украинский лидер заявил, что страна отдала свою часть ядерного арсенала и получила от России заверение уважать границы и безопасность государства. Однако это соглашение, как считает Зеленский, «было выброшено на помойку».

8 декабря американский лидер Джо Байден заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России.

1 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с альянсом по вопросу нерасширения на восток. Российский лидер отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать свои интересы другими сторонами.

22 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к обоим объединениям, реализуя при этом направление политики, определяемое конституцией страны, и стратегию внешнеполитических действий.