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В Крыму никто и не ждёт помощи от Украины: Политолог – о водной блокаде полуострова

07 июля 2021, 04:45  •  84 • Политика
Киев уже давно устроил водную блокаду Крыма, но ничего этим не добился. Политолог Иван Мезюхо заявил, что на полуострова помощи от Украины никто и не ждёт, да и не нужна она там вовсе.
Депутат Верховной рады Рустем Умеров заявил, что вода в Крым будет подаваться только при условии "деоккупации полуострова". В Киеве не обсуждается ни продажа воды России, ни её обмен. Данные тема не политическая, подчеркнул он. Это вопрос "национальной безопасности". О людях и нарушении их прав член Рады, как это обычно бывает, и не вспомнил.
Иван Мезюхо назвал заявление украинского политика ничего не стоящими.
"В Крыму никто и не ждёт помощи со стороны Украины. <…> Поэтому заявление украинской стороны о том, что они не собираются нам помогать или подадут воду в Крым только в случае его возвращения в состав Украины, ничего не стоят. Это пустые слова, которые не интересно слушать крымчанам", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что за последние семь лет было множество нарушений международного гуманитарного права со стороны Украины. Киев не собирается ничего менять. Водная блокада Крыма – это и есть один из фактов нарушения гуманитарного права.
Мезюхо напомнил, что правительство России уже разработало, приняло и начало реализовывать план по водоснабжению Крыма. Ситуация с нехваткой питьевой воды вскоре будет преодолена, уверен политолог.
Ранее водоснабжение Крыма осуществлялось по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году, когда жители полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды этим способом. Фактически это стало водной блокадой Крыма, так как Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей автономии.
На протяжении нескольких лет приходилось использовать только водохранилища естественного стока и подземных источников. В 2020 году было мало осадков и снега, что вызвало засуху. Власти Алушты, Ялты и Симферополя были вынуждены ввести графики подачи питьевой воды.

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