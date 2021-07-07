В Крыму никто и не ждёт помощи от Украины: Политолог – о водной блокаде полуострова

Киев уже давно устроил водную блокаду Крыма, но ничего этим не добился. Политолог Иван Мезюхо заявил, что на полуострова помощи от Украины никто и не ждёт, да и не нужна она там вовсе.

Депутат Верховной рады Рустем Умеров заявил, что вода в Крым будет подаваться только при условии "деоккупации полуострова". В Киеве не обсуждается ни продажа воды России, ни её обмен. Данные тема не политическая, подчеркнул он. Это вопрос "национальной безопасности". О людях и нарушении их прав член Рады, как это обычно бывает, и не вспомнил.

Иван Мезюхо назвал заявление украинского политика ничего не стоящими.

"В Крыму никто и не ждёт помощи со стороны Украины. <…> Поэтому заявление украинской стороны о том, что они не собираются нам помогать или подадут воду в Крым только в случае его возвращения в состав Украины, ничего не стоят. Это пустые слова, которые не интересно слушать крымчанам", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что за последние семь лет было множество нарушений международного гуманитарного права со стороны Украины. Киев не собирается ничего менять. Водная блокада Крыма – это и есть один из фактов нарушения гуманитарного права.

Мезюхо напомнил, что правительство России уже разработало, приняло и начало реализовывать план по водоснабжению Крыма. Ситуация с нехваткой питьевой воды вскоре будет преодолена, уверен политолог.

Ранее водоснабжение Крыма осуществлялось по Северо-Крымскому каналу. В 2014 году, когда жители полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды этим способом. Фактически это стало водной блокадой Крыма, так как Северо-Крымский канал обеспечивал до 90% потребностей автономии.

На протяжении нескольких лет приходилось использовать только водохранилища естественного стока и подземных источников. В 2020 году было мало осадков и снега, что вызвало засуху. Власти Алушты, Ялты и Симферополя были вынуждены ввести графики подачи питьевой воды.