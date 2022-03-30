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В Крыму неадекватный водитель поддержал Украину: перекрыл дорогу пешеходам

30 марта 2022, 04:45  •  54 • Политика
В Алуште пешеходы наткнулись на неадекватного мужчину, который перекрыл своим автомобилей дорогу и не реагировал на претензии. Штрафом за нарушение ПДД он, похоже, не обойдётся.
В Сети появилось видео с очередной разборкой пешеходов и водителя. Вот только на этот раз она оказалась с политической подоплекой. Посреди Алушты мужчина перекрыл пешеходам возможность попасть на тротуар, а на все увещевания реагировал выкрикиванием украинских нацистских лозунгов.
"Стоит человек на тротуаре, его ничего не смущает. Люди обходят. Я сейчас кину (фото номера машины. – Авт.) в ГАИ, вам хотя бы штраф придет", - говорит девушка, снимающая происходящее на камеру смартфона.
Мужчина на это реагирует весело, поднимает палец вверх, мол, хорошо.
"А как вас зовут – Урод Петрович?", - продолжает автор видео. При этих слова водитель даже не меняясь в лице, все также продолжая улыбаться, посылает девушку, и вновь припоминает Незалежную.
В телеграм-канале "Выпускайте Z Кракена!" считают, что этого любителя Украины из Алушты ждет не просто штраф за нарушение ПДД.
"Опять же, вряд ли бы "боевой" хохол хорохорился, если бы перед ним была не женщина. Мигом бы уже свистнул с этого пешеходного перехода на своей развалюхе", - написали в соцсети.

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