В Крыму назвали вынужденной высказанную на Украине инициативу легализовать поездки на полуостров

Заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский в беседе с RT назвал вынужденной инициативу Украины организовать легальные пассажирские перевозки к границе Херсонской области и Крыма.

«Мы, конечно, крайне редко, но тем не менее иногда наблюдаем проблески сознания в глазах украинских чиновников. Совершенно недавно один из таких деятелей заявил о полном прекращении пассажирооборота с Российской Федерацией, сегодня они говорят о том, что надо будет легализовать поездки в Крым. Я думаю, на самом деле это вынужденная для украинских чиновников ситуация, потому что количество граждан Украины, которые желают посетить Крым, особенно в разгар курортного сезона, оно действительно превышает все возможные и допустимые в головах украинских чиновников показатели», — сказал Полонский.

Он также добавил, что в Крыму всегда рады видеть украинских туристов.

«Мы будем рады, если граждане Украины смогут спокойно приезжать в Крым, тем более они любят наш регион, а мы всегда их рады видеть у себя в гостях», — сказал он.

Ранее на Украине выступили с предложением организовать отбор на конкурсной основе компаний для легальных пассажирских перевозок к административной границе Херсонской области и Крыма.