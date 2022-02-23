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В Крыму назвали цинизмом отказ ООН признать полуостров
23 февраля 2022, 14:30 • 80 • Политика
Отказ ООН признать российский статус Крыма является цинизмом. Об этом заявил в среду, 23 февраля, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Таким образом он прокомментировал высказывание официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, согласно которому его позиция по поводу принадлежности Крыма не изменилась и связана с верой в территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.
«К сожалению, ООН в последние годы цинично игнорирует волеизъявление крымчан, слепо следуя политики США и не замечая, что Крым добровольно вернулся к себе на родину и сегодня имеет небывалую динамику развития, многонациональный мир и безопасность. Все резолюции ООН по непризнанию Крыма вызывают у крымчан отвращение и недоверие к деятельности организации», — отметил Гемпель в беседе с «РИА Новости».
По его словам, представителям ООН следует приехать в Крым для того, чтобы лично убедиться в выборе крымчан. Глава комитета крымского парламента добавил, что ООН вместе с тем «усиленно не замечает множественные нарушения прав русскоязычного населения и возрождения фашизма» на Украине.
Ранее в этот день сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец посоветовал ООН признать российский статус полуострова. По его словам, это аксиома, которой не нужны доказательства.
В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву не представляется возможным признать Крым частью территории России.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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