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В Крыму назвали три причины популярности своих курортов у украинцев

18 августа 2018, 11:09  •  126 • Политика
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что Крым с начала этого года уже посетило более 800 тысяч туристов с Украины. На полуострове назвали причины такой популярности.
Ранее стало известно, что несмотря на все русофобские заявления и угрозы со стороны Киева, рядовые украинцы предпочитают отдыхать не на курортах Незалежной, а в Крыму, который после референдума 2014 года вернулся в состав России. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, с начала текущего года полуостров уже посетило более 800 тысяч украинских туристов.
Руководитель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк подтвердил информацию о восстановлении турпотока с Незалежной и назвал три основные причины, по которым ее граждане предпочитают российский курорт.
Во-первых, это безопасный отдых. Что бы ни утверждали в Киеве, на полуострове украинцев встречают так же, как и остальных гостей, - с радушием.
Во-вторых, это удобство и комфорт, которые сегодня, увы, как поясняет Черняк, не могут предложить на Украине.
И конечно, новый Крымский мост - это главная сегодняшняя достопримечательность полуострова. Люди желают убедиться лично в масштабности данного проекта и его реальности. Дополнительный интерес к нему вызвали сами же киевские власти, настойчиво убеждая граждан и весь мир сначала в мифичности строительства, а после бросаясь провокационными заявлениями в адрес Крымского моста и России.
«Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России», - поясняет Черняк.
Напомним, 19-километровая автомобильная часть моста через Керченский пролив, соединяющего Крым с материком, была открыта лично президентом России Владимиром Путиным еще 15 мая. На следующий день по нему пустили движение легковых автомобилей и автобусов. За время работы Крымский мост успел поставить несколько рекордов.
Неудивительно, что он стал одним из ключевых факторов при выборе украинцами места для отдыха.
«Туристические потоки в Крым из Украины восстанавливаются. Работает в том числе народное радио, ведь люди, которые бывали в Крыму, рассказывают, что здесь безопасно отдыхать, что туристов тут встречают и принимают с особым гостеприимством», - подчеркнул Черняк в интервью РИА Новости.

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