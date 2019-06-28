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В Крыму назвали сумму «упущенных выгод» за период в составе Украины
28 июня 2019, 13:54 • 37 • Украина
В Крыму в ходе заседания рабочей группы по анализу экономических потерь полуострова за период нахождения в составе Украины заявили, что сумма упущенной выгоды региона с 1991 по 2013 год оценивается в 2,5 трлн рублей.
© РИА Новости
«Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Госсовета Крыма.
Заместитель председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова заявила, что Крым получал недостаточную финансовую поддержку по линии жилищно-коммунального хозяйства.
По словам первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, этап сбора информации завершён, группа приступает к более детальному анализу полученных данных.
Ожидается, что группа представит окончательные результаты работы к середине июля.
В апреле сообщалось, что потребуется около полугода на анализ общего экономического ущерба Крыму за период пребывания в составе Украины.
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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