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В Крыму назвали «смешной» идею Киева о «репарациях»

11 августа 2021, 09:05  •  156 • Политика
Идея правительства Украины о «репарациях» в связи с воссоединением России с крымским полуостровом «просто смешна». Об этом в среду, 11 августа, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия заплатит репарации за воссоединение с Крымом. Тем не менее, по его словам, возвращение полуострова займет длительное время.
«Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим», — сообщил представитель региона «РИА Новости».
Он также выразил уверенность, что Крым и крымчане в период нахождения в составе Украины выступали в качестве объекта безжалостной эксплуатации и ограбления, которые длились на протяжении нескольких лет.
Мурадов также акцентировал внимание на том, что в настоящий момент Россия вкладывает большое количество денежных средств в рамках возвращения полуострову его исторической территории и славы цветущего края.
9 августа в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что возвращение Крыма под контроль Киева и защита коренных народов от преследований являются главными задачами страны.
3 августа Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.
О том, что Киев рано или поздно дождется возвращения Крыма в состав Украины, заявил 2 августа и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пригрозил России «камнями с неба».
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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