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В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»
28 апреля 2018, 14:09 • 32 • Украина
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT назвал смехотворным требование депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова передать украинской стороне Крымский мост в качестве «контрибуции».
Reuters © Pavel Rebrov
«Это всё равно что потребовать передать им Кремль — абсолютно невозможно. К сожалению, на сегодняшний день наши соседи во главе с Чубаровым делают достаточно много глупостей. Они хотят остаться подольше у власти, но подобные смехотворные заявления дискредитируют их как политиков», — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Также депутат заявил, что Россия должна передать консорциуму мост в качестве «контрибуции».
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