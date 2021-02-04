В Крыму назвали шантажом санкции Украины за полеты на полуостров

Санкции, веденные Украиной в отношении иностранных компаний за полеты в Крым, являются банальным шантажом. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Налицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду. Да только им не удастся остановить развитие полуострова», — сказал Гемпель в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, в скором времени авиаперевозчиков, летающих в Крым, будет еще больше. Он также добавил, что Украина будет продолжать нести экономические потери из-за отсутствия здравого диалога с Россией.

Накануне Украина ввела санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L и португальской JET4U LDA из-за осуществления ими полетов в Россию и Крым.

Авиакомпаниям запрещено осуществлять транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, пишет «Газета.ру».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.