Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убийцы "Панциря" появились над Чёрным морем: Украинцы забыли лиш...
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила с...
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Главная / Политика

В Крыму назвали санкции Канады и Австралии рекламой полуострова

30 марта 2021, 13:40  •  92 • Политика
Никакие санкции не помешают динамичному развитию Крыма, а санкции Запада и его партнеров лишь добавляют дополнительной рекламы полуострову. Об этом 30 марта заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Западным странам и их сателлитам нужно раз и навсегда уяснить, что никакие санкции и ограничения не способны остановить или помешать динамичному развитию российского Крыма. С другой стороны, это отличная реклама нашим курортам», — цитирует политика «РИА Новости».
Он отметил, что санкции работают, как эффект бумеранга, и, как только откроются границы, иностранцы снова поедут в Крым увидеть своими глазами Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты региона.
«Так что с улыбкой можно лишь сказать «спасибо за рекламу», — заявил Черняк, добавив, что многие иностранные туристы узнали о Крыме именно из-за западных санкций.
Ранее, 30 марта, МИД Австралии объявил о введении санкций в отношении одного физического лица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.
Рестрикции были введены в координации с Канадой, которая днем ранее также объявила о расширении санкций в отношении российских физических лиц и четырех предприятий в Крыму, обвинив Россию в «незаконной оккупации и аннексии».
Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал санкции, введенные Канадой, глупостью, так как они вредят российско-канадским отношениям.
Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других западных стран не признают итоги голосования. Киев считает полуостров своей территорией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
30 марта 2021, 07:15
"Они сумасшедшие!": Депутат Рады раскрыл, на что готов Зеленский ради "селфи с Байденом"
30 марта 2021, 09:05
В "объединении" России и Белоруссии поставлена точка: "Есть союзный договор"
30 марта 2021, 10:00
Стало известно содержание письма Санду Путину
30 марта 2021, 09:05
"Хорош бузить!": Намёк Кремля Киеву объяснил военкор
30 марта 2021, 10:00
"Давить, сдерживать и вступать в бой": Боррель отреагировал на слова Лаврова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2021, 02:05
Взгляд на коллапс в Суэцком канале из космоса: Снимок с МКС "прислал" русский космонавт
28 марта 2021, 15:50
"Это полбеды": Леонков - о планах Украины ударить по России из С-300
28 марта 2021, 03:55
Саботаж? Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
27 марта 2021, 22:25
На Украине новая волна истерии из-за Крыма. Дошло до угроз: Киев остудили неожиданным сравнением
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.