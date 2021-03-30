В Крыму назвали санкции Канады и Австралии рекламой полуострова

Никакие санкции не помешают динамичному развитию Крыма, а санкции Запада и его партнеров лишь добавляют дополнительной рекламы полуострову. Об этом 30 марта заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Западным странам и их сателлитам нужно раз и навсегда уяснить, что никакие санкции и ограничения не способны остановить или помешать динамичному развитию российского Крыма. С другой стороны, это отличная реклама нашим курортам», — цитирует политика «РИА Новости».

Он отметил, что санкции работают, как эффект бумеранга, и, как только откроются границы, иностранцы снова поедут в Крым увидеть своими глазами Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты региона.

«Так что с улыбкой можно лишь сказать «спасибо за рекламу», — заявил Черняк, добавив, что многие иностранные туристы узнали о Крыме именно из-за западных санкций.

Ранее, 30 марта, МИД Австралии объявил о введении санкций в отношении одного физического лица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Рестрикции были введены в координации с Канадой, которая днем ранее также объявила о расширении санкций в отношении российских физических лиц и четырех предприятий в Крыму, обвинив Россию в «незаконной оккупации и аннексии».

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал санкции, введенные Канадой, глупостью, так как они вредят российско-канадским отношениям.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других западных стран не признают итоги голосования. Киев считает полуостров своей территорией.