В Крыму назвали самодурством планы Киева помешать опреснению воды

Угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сорвать строительство опреснительных установок в Крыму ущербны и являются самодурством. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в пятницу, 25 декабря.

«Подобные угрозы ущербны. Всё это очередное самодурство украинского министра иностранных дел. Замучается Кулеба «пыль глотать», совершая подобные демарши», — сказал Молохов.

Он добавил, что своими заявлениями по Крыму украинский министр иностранных дел всё больше напоминает комедийного персонажа.

Накануне Кулеба заявил, что Киев собирается найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, и воспрепятствовать ее работе.

СМИ со ссылкой на источник в МИД России сообщили, что проблема дефицита воды в Крыму будет решена вне зависимости от желания Киева

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что враждебная политика украинских властей по отношению к крымчанам нарушает международные нормы и права человека.

При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что попытки извне помешать строительству опреснительных станций в регионе обречены на провал.

В 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас крымчане получают воду из местных источников. В декабре 2020 года в Севастополь начали подавать воду из Кадыковского карьера, благодаря чему удалось избежать ограничений в подаче воды гражданам.