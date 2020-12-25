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В Крыму назвали самодурством планы Киева помешать опреснению воды

25 декабря 2020, 14:05  •  117 • Политика
Угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сорвать строительство опреснительных установок в Крыму ущербны и являются самодурством. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в пятницу, 25 декабря.
«Подобные угрозы ущербны. Всё это очередное самодурство украинского министра иностранных дел. Замучается Кулеба «пыль глотать», совершая подобные демарши», — сказал Молохов.
Он добавил, что своими заявлениями по Крыму украинский министр иностранных дел всё больше напоминает комедийного персонажа.
Накануне Кулеба заявил, что Киев собирается найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, и воспрепятствовать ее работе.
СМИ со ссылкой на источник в МИД России сообщили, что проблема дефицита воды в Крыму будет решена вне зависимости от желания Киева
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что враждебная политика украинских властей по отношению к крымчанам нарушает международные нормы и права человека.
При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что попытки извне помешать строительству опреснительных станций в регионе обречены на провал.
В 2014 году Киев перекрыл подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас крымчане получают воду из местных источников. В декабре 2020 года в Севастополь начали подавать воду из Кадыковского карьера, благодаря чему удалось избежать ограничений в подаче воды гражданам.

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