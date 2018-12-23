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В Крыму назвали пустышкой принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову
23 декабря 2018, 11:54 • 103 • Украина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT решение Генассамблеи ООН принять предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека на полуострове.
© Сергей Мальгавко РИА Новости
«То, что Украина пытается там продвинуть и показать якобы какие-то нарушения прав человека в Крыму, — это всё выдумки и не соответствует ни в коей мере положению дел на полуострове. И когда Генассамблея принимает подобные резолюции, происходит полная дискредитация такой влиятельной международной площадки, которая, наоборот, должна быть примером объективности с точки зрения происходящих там процессов», — сказал он.
По словам Ганжары, подобные решения показывают, что Организация Объединённых Наций под влиянием США и Украины стала «площадкой игры в одни ворота».
«Те голосования, которые проходят, важны для нас, поскольку мы всё же видим, что позиция сдвигается в нашу сторону. Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что всё это пустышки. И эти резолюции действительно противоречат реальной ситуации», — заключил парламентарий.
Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
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