|
В Крыму назвали продолжающейся провокацией учения Украины в Азовском море
30 ноября 2018, 14:24 • 77 • Украина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT информацию о том, что украинские военнослужащие провели учения в акватории Азовского моря.
©Joint Forces Operation Facebook
«Эти учения — продолжающаяся провокация, которую продолжает инициировать президент Украины Пётр Порошенко в отношении Российской Федерации. Мы понимаем, что он пытается обострить обстановку, повышает градус напряжения, таким образом всё выше поднимая ставки в этой авантюре, которую затеял», — сказал он.
Ганжара также добавил, что украинский лидер нацелен «удержаться у власти», причём любой ценой.
«Этот человек ставит уже под угрозу в принципе украинскую государственность и украинский народ. Сегодня главным врагом украинцев и единственное, ради чего нужно вводить военное положение, — это борьба с действующим киевским режимом. Никаких оснований для того, что делает украинская армия, безусловно, нет», — заключил депутат.
Ранее пресс-центр штаба операции объединённых сил (ООС) сообщил, что Украина провела учения в Азовском море.
29 ноября закон о военном положении в ряде областей Украины вступил в силу.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 ноября 2018, 11:24
|
26 ноября 2018, 17:54
|
29 ноября 2018, 02:54
|
26 ноября 2018, 06:39
|
25 ноября 2018, 20:54
|
26 ноября 2018, 06:39
|
26 ноября 2018, 17:54