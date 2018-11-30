Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не хотят разбираться в деталях»: в России ответили на резолюцию сената США по с...
Запад против России: удар на 5 триллионов рублей (Роман Романов)
Украинских моряков будут содержать в СИЗО Лефортово
Адвокат опроверг слухи об отправке украинских моряков в Лефортово
Главная / Украина

В Крыму назвали продолжающейся провокацией учения Украины в Азовском море

30 ноября 2018, 14:24  •  77 • Украина
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT информацию о том, что украинские военнослужащие провели учения в акватории Азовского моря.
 
©Joint Forces Operation Facebook
 

«Эти учения — продолжающаяся провокация, которую продолжает инициировать президент Украины Пётр Порошенко в отношении Российской Федерации. Мы понимаем, что он пытается обострить обстановку, повышает градус напряжения, таким образом всё выше поднимая ставки в этой авантюре, которую затеял», — сказал он.

Ганжара также добавил, что украинский лидер нацелен «удержаться у власти», причём любой ценой.

«Этот человек ставит уже под угрозу в принципе украинскую государственность и украинский народ. Сегодня главным врагом украинцев и единственное, ради чего нужно вводить военное положение, — это борьба с действующим киевским режимом. Никаких оснований для того, что делает украинская армия, безусловно, нет», — заключил депутат.

Ранее пресс-центр штаба операции объединённых сил (ООС) сообщил, что Украина провела учения в Азовском море.

29 ноября закон о военном положении в ряде областей Украины вступил в силу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 22:09
«Под давлением истеблишмента»: Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20
30 ноября 2018, 01:39
Как Подкарпатскую Русь превращают в «Карпатскую Украину»
30 ноября 2018, 11:09
Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет

29 ноября 2018, 22:24
Американский генерал будет готовить ВСУ к «столкновению с непредсказуемым врагом в непредсказуемых обстоятельствах»
29 ноября 2018, 18:54
На Украину за сутки не пустили более 30 россиян
30 ноября 2018, 11:09
В Госдуме напомнили об отсутствии правовой силы резолюции США по Керченскому проливу
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
26 ноября 2018, 17:54
Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.