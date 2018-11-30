В Крыму назвали продолжающейся провокацией учения Украины в Азовском море

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT информацию о том, что украинские военнослужащие провели учения в акватории Азовского моря.

«Эти учения — продолжающаяся провокация, которую продолжает инициировать президент Украины Пётр Порошенко в отношении Российской Федерации. Мы понимаем, что он пытается обострить обстановку, повышает градус напряжения, таким образом всё выше поднимая ставки в этой авантюре, которую затеял», — сказал он.

Ганжара также добавил, что украинский лидер нацелен «удержаться у власти», причём любой ценой.

«Этот человек ставит уже под угрозу в принципе украинскую государственность и украинский народ. Сегодня главным врагом украинцев и единственное, ради чего нужно вводить военное положение, — это борьба с действующим киевским режимом. Никаких оснований для того, что делает украинская армия, безусловно, нет», — заключил депутат.

Ранее пресс-центр штаба операции объединённых сил (ООС) сообщил, что Украина провела учения в Азовском море.

29 ноября закон о военном положении в ряде областей Украины вступил в силу.