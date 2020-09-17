Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Главная / Политика

В Крыму назвали причины "побега" от Украины

17 сентября 2020, 16:35  •  108 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После заявлений из Киева на полуострове рассказали, почему воссоединились с Россией
Три причины, по которым Украина лишилась Крыма, назвал политолог, замглавы общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Так он ответил на сообщение из Незалежной о якобы "истинных" условиях, которые привели к развалу Вооруженных сил страны и потере полуострова.
Крым находился в составе Украины 23 года. За все это время на полуострове ничего не менялось, Киев не уделял региону никакого внимания "с точки зрения развития", сообщил эксперт.
Также жители республики не чувствовали себя в безопасности, отметил политолог. И пояснил, что националистические настроения в Незалежной с 2014 года росли, как и агрессия в отношении населения полуострова, в большинстве своем говорящего на русском языке, передает РИА ФАН.
В заключение Форманчук назвал главную причину. По его словам, проголосовав на референдуме 2014 года, "крымчане восстановили историческую справедливость". Крым, напомнил он, принадлежал России до 1954 года, пока не стал украинским по указу Президиума Верховного Совета СССР. В документе говорилось, что передача полуострова вызвана в том числе близостью территорий.
Ранее в Киеве назвали целых пять причин потери Крыма. Этому способствовали, по мнению Госбюро расследований (ГБР), масштабное сокращение в рядах ВСУ, "подрыв состояния мобилизационной готовности", лишение систем противовоздушной обороны полуострова, проведенные в армии противозаконные организационные изменения и непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.
На это уже ответили в России. Политолог Богдан Безпалько, указав на историю Украины, опроверг "истинность" причин воссоединения Крыма с РФ, озвученных в Незалежной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 05:35
Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия
17 сентября 2020, 11:05
Лукашенко наказал предавших его дипломатов и послов
17 сентября 2020, 05:35
Запад снова решил "изолировать" Россию: Европарламент уже подготовил резолюцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 11:05
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 05:35
Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.