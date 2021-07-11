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В Крыму назвали несбыточными планы Киева по депортации россиян

11 июля 2021, 02:15  •  29 • Политика
Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает несбыточным сценарий украинских властей по возвращению полуострова и депортации оттуда россиян. Такое мнение он высказал в субботу, 10 июля.
«Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России <…>», — сказал Форманчук в беседе с «РИА Новости».
Он также посоветовал украинским властям заниматься чем-то «созидательным», а не тратить время на разработку сценариев по возвращению полуострова.
Ранее в этот день вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что после того как страна вернет себе Крым, она депортирует оттуда 500 тыс. россиян, попавших на полуостров с 2014 года, напоминает «Газета.ру».
Комментируя эти намерения, член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что этот «расчет» не пойми на что окончательно превращает заявления украинских властей насчет Крыма в бессмысленный фарс.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек со своей стороны заметил, что Западу «плевать с высокой горы» на желание Киева вернуть территорию полуострова, так как там могут только вводить санкции и выражать озабоченность.
В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал намерения Киева «депортировать» россиян из Крыма очередной примитивной выдумкой.
Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом России. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
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