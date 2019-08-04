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В Крыму назвали некорректным заявление Помпео о полуострове

04 августа 2019, 22:54  •  64 • Украина
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
 
Reuters
 

«Крым вернулся в состав Российской Федерации, исходя из решения крымчан, исходя из результатов референдума, который прошёл с соблюдением всех международных прав и плюс с соблюдением той Конституции Автономной республики Крым, которая у нас на тот момент была. Говорить сегодня либо американцам, либо ещё кому-то о возвращении Крыма — это, мягко говоря, некорректно», — отметил Гемпель.

Он подчеркнул, что крымчане сделали свой окончательный выбор.

«То, что американцы ведут себя зачастую как слон в посудной лавке, безусловно, вызывает у крымчан полное отторжение. Поэтому хотелось бы посоветовать нашим зарубежным «друзьям», чтобы они разбирались прежде всего со своими внутренними и внешними проблемами, а не лезли к нам, в Российскую Федерацию. Крым определился окончательно и бесповоротно», — заключил Гемпель.

Ранее Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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