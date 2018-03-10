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В Крыму назвали маразмом угрозы депутата Рады выселить россиян с территории полуострова
10 марта 2018, 19:54 • 135 • Украина
Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова, который пообещал обязать всех россиян покинуть полуостров.
Reuters © Shamil Zhumatov
«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает. Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма», — сказал он.
Гемпель также отметил, что на Украине не могут распоряжаться выбором россиян, в каком российском регионе им жить.
«Они постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма, забывая о том, что сами пытаются попрать права россиян», — добавил депутат.
Ранее в Раде пообещали выселить россиян с территории Крыма.
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