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В Крыму назвали «комариным писком» прошедшие ракетные учения Украины
04 ноября 2018, 14:24 • 68 • Украина
В Крыму назвали «комариным писком» прошедшие ракетные учения Украины в приграничной с полуостровом Херсонской области.
©mil.gov.ua
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.
«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк», — сказал он.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что целью комплексных учений в Херсонской области была «отработка многоэшелонной противовоздушной обороны» страны.
Украинские военные выполнили стрельбы из ЗРК «Бук» и С-300 на полигоне Ягорлык в Херсонской области.
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