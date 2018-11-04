Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коалиция США в третий раз нанесла удар по мирному городу в Сирии
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухог...
«Порошенко не доверяет Варфоломею»: в Московском Патриархате прокомментировали с...
Российский самолет пролетел над флагманом США во время учений НАТО в Арктике
Главная / Украина

В Крыму назвали «комариным писком» прошедшие ракетные учения Украины

04 ноября 2018, 14:24  •  68 • Украина
В Крыму назвали «комариным писком» прошедшие ракетные учения Украины в приграничной с полуостровом Херсонской области.
 
©mil.gov.ua
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк», — сказал он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что целью комплексных учений в Херсонской области была «отработка многоэшелонной противовоздушной обороны» страны.

Украинские военные выполнили стрельбы из ЗРК «Бук» и С-300 на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 14:24
Эксперт назвал игрой на публику «план Б» Украины по «Северному потоку — 2»
03 ноября 2018, 22:09
Митрополит Иларион рассказал об авторах «заказа по расчленению РПЦ»
04 ноября 2018, 14:25
В Госдуме объяснили «головокружением от неуспехов» слова депутата Рады о Крыме

04 ноября 2018, 14:24
В Крыму назвали «комариным писком» прошедшие ракетные учения Украины
03 ноября 2018, 22:09
На Украине задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма
03 ноября 2018, 22:09
Украинский писатель объяснил «странную любовь» соотечественников к России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
30 октября 2018, 17:39
Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
01 ноября 2018, 11:39
Стала известна суть российских санкций против Украины
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
03 ноября 2018, 15:39
«Казни превратили в рутину»: как нацисты решали «еврейский вопрос» руками коллаборационистов из Восточной Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.