В Крыму назвали двойными стандартами непризнание выборов на территории полуострова

Отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму РФ на территории Крыма является примером двойных стандартов. На это в среду, 22 сентября, указал глава избирательной комиссии полуострова Михаил Малышев.

Ранее о непризнании выборов на территории Крыма заявили Европарламент и ряд стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина.

«Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно все соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России, он налицо этими заявлениями. Все это звенья одной цепи», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, главное для крымчан — это признание выборов в России, а дополнительные инсинуации со стороны других государств не играют никакой роли.

В последующие после российских выборов дни Европарламент и ряд стран заявили, что прошедшее на территории Крыма голосование не имеет юридической силы. В частности, такого мнения придерживаются Украина, Грузия, Франция, США, Великобритания и Турция.

Комментируя заявление Анкары, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне отметила, что Россия не оставит этот шаг без внимания и в данный момент делает выводы, которые не принесут пользу отношениям двух стран.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет заявлений МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму на территории Крыма. При этом, по словам Пескова, взаимодействие с Анкарой в интересах обеих сторон и Москва продолжит работу с турецкой стороной, надеясь на сближение позиций в конечном счете.

По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, заявление МИД Турции является частью гибридной войны против России. Она подчеркнула, что сообщение турецкого ведомства должно рассматриваться как «противоправное вмешательство» в вопросы суверенного государства.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.