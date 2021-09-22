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В Крыму назвали двойными стандартами непризнание выборов на территории полуострова
22 сентября 2021, 13:15 • 109 • Политика
Отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму РФ на территории Крыма является примером двойных стандартов. На это в среду, 22 сентября, указал глава избирательной комиссии полуострова Михаил Малышев.
Ранее о непризнании выборов на территории Крыма заявили Европарламент и ряд стран, среди которых Франция, Великобритания, Турция, Грузия, Украина.
«Это заранее заготовленная программа вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно все соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и уже теперь всей страны, всей России, он налицо этими заявлениями. Все это звенья одной цепи», — цитирует его «РИА Новости».
По его словам, главное для крымчан — это признание выборов в России, а дополнительные инсинуации со стороны других государств не играют никакой роли.
В последующие после российских выборов дни Европарламент и ряд стран заявили, что прошедшее на территории Крыма голосование не имеет юридической силы. В частности, такого мнения придерживаются Украина, Грузия, Франция, США, Великобритания и Турция.
Комментируя заявление Анкары, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне отметила, что Россия не оставит этот шаг без внимания и в данный момент делает выводы, которые не принесут пользу отношениям двух стран.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет заявлений МИД Турции о нелегитимности выборов в Госдуму на территории Крыма. При этом, по словам Пескова, взаимодействие с Анкарой в интересах обеих сторон и Москва продолжит работу с турецкой стороной, надеясь на сближение позиций в конечном счете.
По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, заявление МИД Турции является частью гибридной войны против России. Она подчеркнула, что сообщение турецкого ведомства должно рассматриваться как «противоправное вмешательство» в вопросы суверенного государства.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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