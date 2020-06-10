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В Крыму назвали дату, когда полуостров откроют для гостей

10 июня 2020, 11:00  •  52 • В мире
В Крыму рассказали, когда полуостров будет открыт для гостей. Глава Республики Сергей Аксёнов отметил, что режим самоизоляции прекратят 15 июня. С этого же периода отменят и обязательный карантин, который вводили для приезжающих на полуостров.
В Крыму назвали дату, когда полуостров откроют для гостей. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, это случится 15 июня. Тогда же отменят и обязательный карантин для приезжающих: до этого все, кто прибывал на полуостров, должны были провести две недели в изоляции.
"При этом термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту", - уточнил Аксенов.
Он также подчеркнул, что на самоизоляцию будут отправлять лишь тех, кто приезжает в Крым из Украины. Из-за этого количество коек в обсерваторах уменьшать не будут. Останутся и выплаты врачам.
"Прошу всех крымчан помнить, что болезнь ещё остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения. При этом, с учётом обстоятельств, снимаем ограничения по общественному транспорту на перевозку льготных категорий", - заявил Аксёнов.

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