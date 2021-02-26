Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / Политика

В Крыму назвали бессовестными слова Зеленского о сердце Украины

26 февраля 2021, 21:15  •  50 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывшему комику напомнили про госпереворот, войну в Донбассе, сгоревший Дом профсоюзов в Одессе и идолопоклонство перед Бандерой
Президент Украины Владимир Зеленский занимается бессовестной демагогией, заявляя о Крыме как о вырванном сердце Незалежной. Глава российского региона Сергей Аксенов отметил, что полуостров вернулся в состав России в 2014 году после госпереворота в Киеве.
"Бессовестная демагогия. Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может. Пусть Бандере помолится, может, полегчает", – прокомментировал Аксенов РИА "Новости" сегодняшний очередной плач Ярославны с берегов Днепра.
По его словам, руководители госпереворота сами "вырвали сердце" страны, превратив Незалежную в государство-зомби, а Зеленский присоединился к участникам этого "черного ритуала". Руководят же украинским шабашем на Западе.
"Крым никто не вырывал, он ушел домой, потому что не хотел жить рядом с живыми мертвецами. Ушел в Россию – страну, с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан", – резюмировал Аксенов.
В свою очередь, глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что возвращение полуострова в состав России было проведено в соответствии с международными нормами права.
"Крымчанам надоело видеть, как Крым грабят на протяжении более 20 лет", – указал в комментарии RT Гемпель.
Он назвал заявление лидера Незалежной фейком, не имеющим под собой ни юридической, ни моральной основы.
Ранее в пятницу в своем обращении к украинцам пан Зеленский со слезой на устах говорил, что Крым являлся сердцем Украины, а с вхождением полуострова в состав РФ оно было вырвано. Владимир Александрович обещал этого не забыть и помнить тех, кто "вырвал сердце", и тех, кто позволил это сделать. И тут же подписал указ о "деоккупации" российского региона.
Более того, сегодня же он создал оргкомитет по проведению "крымской платформы", первое заседание которой должно состояться 23 августа текущего года. Главой оргкомитета стал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заместителем – замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
26 февраля 2021, 02:00
Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный способ
26 февраля 2021, 12:05
"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
26 февраля 2021, 10:15
Юрий Пронько рассекретил авантюру Чубайса: "Последствия будут катастрофическими"
26 февраля 2021, 13:55
По Герману Грефу нанесли удар "с Лубянки", раскрыв цель "оставить власть только на штыках"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
23 февраля 2021, 21:45
В Киеве нашли способ выйти из Минских соглашений
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
21 февраля 2021, 20:15
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зеленского в Горловке
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.