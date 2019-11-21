|
В Крыму назвали анекдотом слова Зеленского о переданных кораблях
21 ноября 2019, 12:54 • 251 • Украина
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».
Reuters © Alla Dmitrieva
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это всё напоминает анекдот. Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят», — заявил он.
По словам Иоффе, украинская сторона «пытается перевести стрелки и отвести внимание от самого главного».
«Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Всё это пустые слова», — сказал Иоффе.
Ранее Зеленский сообщил, что на возвращённых Россией трёх кораблях отсутствует часть оборудования и вооружения. По словам украинского президента, Киев попросит Москву вернуть «всё, что там было».
В ФСБ заявили, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», что подтверждается видеозаписью, сделанной в момент передачи судов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
251
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2019, 18:09
|
15 ноября 2019, 01:09
|
20 ноября 2019, 07:54
|
20 ноября 2019, 04:39
|
15 ноября 2019, 17:24
|
19 ноября 2019, 05:54
|
16 ноября 2019, 06:24