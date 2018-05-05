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В Крыму назвали абсурдной провокацией призыв украинского адмирала блокировать Керченский пролив

05 мая 2018, 16:54  •  93 • В России

В Крыму считают провокацией заявления бывшего замминистра обороны Украины Игоря Кабаненко о необходимости готовиться к блокаде Керченского пролива.

Напомним, адмирал считает, что ВМС Украины необходимо организовать конвойное сопровождение судов военными кораблями. В этом случае, по его словам, любая остановка или досмотр будут квалифицироваться как нападение, «то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению».

- Заявления Кабаненко не что иное, как провокация, - говорит заместитель председателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. – Беспокоиться по этому поводу крымчанам не стоит. У нас достаточно сил, чтобы обеспечить безопасность судам и бесперебойную работу пограничных постов и таможен.

Власти РК считают заявления незалежной абсурдными.

- Они не смогли забрать из Севастополя свои суда, которые им предложили вывезти. Заявления конвоировании судов нереальны, - подчеркнул депутат.

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